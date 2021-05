Fede Brignone in corsa per il Laureus World Sports Awards. Il trofeo a Naomi Osaka

Si trattava della 22a edizione del prestigioso premio internazionale che sanciva quali sono stati gli atleti più importanti dell’anno appena passato.

Tra le varie categorie in lizza, c’erano anche gli ambiti titoli che premiavano l’atleta della anno, sia in campo maschile che in quello femminile.



Fra le donne era candidata anche Federica Brignone, dopo la conquista della Coppa del mondo 2020. Federica si era già aggiudicata lo “Skieur d’or”, assegnatole dalla stampa sciistica internazionale. Le altre candidate erano la ciclista olandese Anna Van Der Breggen, la cestista americana Breanna Stewart, l’atleta keniota Brigid Kosgei, la tennista giapponese Naomi Osaka (che ha vinto) e la calciatrice francese Wendie Renard.

Fra gli uomini la vittoria è andata al campione spagnolo del tennis Rafael Nadal.