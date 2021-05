Ginnastica: Per l’artistica maschile dell’Olimpia seconda prova in serie D

Sabato a Vercelli si svolge la seconda e ultima prova del Campionato di squadra di Serie D. Per la ginnastica Olimpia scenderanno in campo dieci ginnasti suddivisi in tre formazioni.

Nel programma LA Eric Mombelli, Devis Massari, Gabriele Mordenti e Elia Borre cercheranno di mantenere l’oro della prima prova, Mattia Coutandin, Riccardo Durello e Maxim Carere difenderanno l’argento ottenuto nel programma LB, così come Kien Fogliadini, Gabriel Fuccio e Ruben Vitulli, anche loro argento in LC a febbraio.

Con loro in pedana il responsabile tecnico Andrea Dondeynaz.