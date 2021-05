Trail: Confermato il QuarTrail des Alpages del 29 maggio

In era pandemica diverse cose cambieranno, ma Claudio Herin e il suo staff hanno già trovato soluzioni per continuare a garantire alcuni servizi. Il pranzo ci sarà e verrà gestito da una società di catering che servirà primo, secondo e dolce rigorosamente in monoporzione. Nei ristori lungo il percorso saranno invece gli addetti dell’organizzazione a distribuire alimenti e bevande, eliminando così la formula self-service. Non ci saranno le docce. In un’edizione in cui i costi per far fronte all’emergenza sanitaria aumentano, il QuarTrail des Alpages ha deciso di fare un altro sforzo: piatti e bicchieri saranno biodegradabili, un piccolo contributo nei confronti dell’ambiente.