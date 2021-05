Bocce f: Serie A, Bassa Valle ko, Marenese leader

Nel celebrare la sesta giornata, il campionato femminile ha ribadito la leadership della Marenese e il sorpasso della Forti Sani.

Nello scontro al vertice con la seconda classificata, la Bassa Valle, le trevigiane hanno trovato nella frazione centrale i punti utili per mantenere le distanze, con i tiri di precisione di Basei e Setti,ma sono state le prove tradizionali a premiare la capolista che nel finale è riuscita a cogliere sei punti pesanti.

Per contro le valligiane si sono mantenute in gara per mezzo delle corse vinte dalle sorelle Gaia e Natalie Gamba. Sul rettilineo finale però non è riuscita loro l'impresa. A Fossano l'udinese Buttrio ha cercato di mettere in difficoltà la Forti Sani chiudendo la prima parte in parità (4-4).

Nei turni riservati ai tiri le padrone di casa sono state inflessibili nel conquistare l'intera posta in palio, sia nelle corse con Avveduto e Falconieri, che nella precisione con Mandola e Gerbaudo. A quel punto (12-4) la formazione friulana ha tentato invano di capovolgere una situazione al limite dell'impossibile.

Risultati e classifica

Serie AF: Borgonese – Auxilium Saluzzo rinviata, Forti Sani – Buttrio 18-6, Marenese – Bassa Valle 16-8

Classifica: Marenese 10, Forti Sani 7, Bassa Valle 6, Borgonese 5, Buttrio 4, Auxilium Saluzzo.