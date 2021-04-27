Biathlon: Il calendario della Cdm 2021/22: 10 tappe e 57 gare complessive, Anterselva dal 20 al 23 gennaio 2022

Accanto ai classici appuntamenti con Kontiolahti, Oestersund, Hochfilzen, Annecy-Le Grand Bornand, Oberhof, Ruhpolding, Anterselva e Oslo si registrano l’esordio nella massima categoria della località bielorussa di Minsk e di quella estone di Otepae, per un totale di dieci tappe che si andranno a sommare alle gare olimpiche di Pechino, in programma dal 4 al 20 febbraio 2022.
Ad Anrterselva invece si disputeranno dal 20 al 23 gennaio le individuali, le mass start e le staffette. La Val Martello ospiterà invece due tappe di Ibu Cup junior (dall’1 al 5 dicembre e dal 6 all’11 dicembre 2021, mentre alla Val Ridanna toccherà una tappa di Ibu Cup dal 7 al 13 marzo 2022.
IL CALENDARIO COMPLETO DELLA COPPA DEL MONDO 2021/22
Kontiolahti (Fin) – dal 27/11/21 al 28/11/21:
Sab. 27/11/21 – Individuale femminile – ore 11.45
Sab. 27/11/21 – Individuale maschile – ore 15.00
Dom. 28/11/21 – Sprint femminile – ore 11.00
Dom. 28/11/21 – Sprint maschile – ore 13.45
Oestersund (Sve) – dal 02/12/21 al 05/12/21:
Gio. 02/12/21 – Sprint femminile – ore 14.05
Gio. 02/12/21 – Sprint maschile – ore 16.40
Sab. 04/12/21 – Pursuit femminile – ore 13.00
Sab. 04/12/21 – Staffetta maschile – ore 15.10
Dom. 05/12/21 – Staffetta femminile – ore 12.35
Dom. 05/12/21 – Pursuit maschile – ore 15.15
Hochfilzen (Aut) – dal 10/12/21 al 12/12/21:
Ven. 10/12/21 – Sprint maschile – ore 11.25
Ven. 10/12/21 – Sprint femminile – ore 14.15
Sab. 11/12/21 – Pursuit maschile – ore 12.15
Sab. 11/12/21 – Staffetta femminile – ore 14.15
Dom. 12/12/21 – Staffetta maschile – ore 11.45
Dom. 12/12/21 – Pursuit femminile – ore 14.30
Annecy-Le Grand Bornand (Fra) – dal 06/12/21 al 19/12/21:
Gio. 16/12/21 – Sprint femminile – ore 14.15
Ven. 17/12/21 – Sprint maschile – ore 14.15
Sab. 18/12/21 – Pursuit femminile – ore 13.00
Sab. 18/12/21 – Pursuit maschile – ore 15.00
Dom. 19/12/21 – Mass start femminile – ore 12.45
Dom. 19/12/21 – Mass start maschile – ore 14.45
Oberhof (Ger) – dal 06/01/22 al 09/01/22:
Gio. 06/01/21 – Sprint maschile – ore 14.15
Ven. 07/01/21 – Sprint femminile – ore 14.15
Sab. 08/01/22 – Staffetta mista – ore 12.15
Sab. 08/01/22 – Single mixed relay – ore 14.45
Dom. 09/01/22 – Pursuit maschile – ore 12.30
Dom. 09/01/22 – Pursuit femminile – ore 14.45
Ruhpolding (Ger) – dal 12/01/22 al 16/01/22:
Mer. 12/01/22 – Sprint femminile – ore 14.30
Gio. 13/01/22 – Sprint maschile – ore 14.30
Ven. 14/01/22 – Staffetta femminile – ore 14.30
Sab. 15/01/22 – Staffetta maschile – ore 14.30
Dom. 16/01/22 – Pursuit femminile – ore 12.45
Dom. 16/01/22 – Pursuit maschile – ore 12.45
Anterselva (Ita) – dal 20/01/22 al 23/01/22:
Gio. 20/01/22 – Individuale maschile – ore 14.15
Ven. 21/01/22 – Individuale femminile – ore 14.15
Sab. 22/01/22 – Mass start maschile – ore 12.50
Sab. 22/01/22 – Staffetta femminile – ore 15.00
Dom. 23/01/22 – Staffetta maschile – ore 12.15
Dom. 23/01/22 – Mass start femminile – ore 15.15
Minsk-Raubichi (Blr) – dal 03/03/22 al 06/03/22:
Gio. 03/03/22 – Staffetta femminile – ore 14.30
Ven. 04/03/22 – Staffetta maschile – ore 14.30
Sab. 05/03/22 – Sprint femminile – ore 12.15
Sab. 05/03/22 – Sprint maschile – ore 15.00
Dom. 06/03/22 – Pursuit femminile – ore 12.45
Dom. 06/03/22 – Pursuit maschile – ore 14.40
Otepae (Est) – dal 10/03/22 al 13/03/22:
Gio. 10/03/22 – Sprint maschile – ore 14.30
Ven. 11/03/22 – Sprint femminile – ore 14.30
Sab. 12/03/22 – Pursuit maschile – ore 13.00
Sab. 12/03/22 – Pursuit femminile – ore 15.15
Dom. 13/03/22 – Staffetta mista – ore 12.30
Dom. 13/03/22 – Single mixed relay – ore 15.15
Oslo (Nor) – dal 17/03/22 al 20/03/22:
Gio. 17/03/22 – Sprint femminile – ore 15.45
Ven. 18/03/22 – Sprint maschile – ore 15.45
Sab. 19/03/22 – Pursuit femminile – ore 12.50
Sab. 19/03/22 – Pursuit maschile – ore 15.00
Dom. 20/03/22 – Mass start femminile – ore 12.50
Dom. 20/03/22 – Mass start maschile – ore 15.00
OLIMPIADI Pechino (Chn) dal 04/02/22 al 20/02/22:
Sab. 05/02/22 – Staffetta mista – ore 10.00
Lun. 07/02/22 – Individuale femminile – ore 10.00
Mar. 08/02/22 – Individuale maschile – ore 09.30
Ven. 11/02/22 – Sprint femminile – ore 10.00
Sab. 12/02/22 – Sprint maschile – ore 10.00
Dom. 13/02/22 – Pursuit femminile – ore 10.00
Dom. 13/02/22 – Pursuit maschile – ore 11.45
Mar. 15/02/22 – Staffetta maschile – ore 10.00
Mer. 16/02/22 – Staffetta femminile – ore 08.45
Ven. 18/02/22 – Mass start maschile – ore 10.00
Sab. 19/02/22 – Mass start femminile – ore 10.00