Calcio amputati: Campionato, dominio Nuova Montelabbate e Vicenza

Al Centro Sportivo Dabliu Eur di Roma, le due squadre fanno man bassa di punti in classifica (sei) nei due rispettivi incontri contro la Fabrizio Miccoli (Lecce) e la Levante C. Pegliese (Genova), che rimangono a secco di gol e vittorie.

Nel match inaugurale della terza edizione della rassegna tricolore, il club marchigiano sconfigge 8-0 la compagine leccese, mentre ottiene un sonoro 6-0 contro la formazione ligure nella partita conclusiva del weekend.

Esito simile per il Vicenza Calcio Amputati, rispettivamente 8-0 e 4-0 contro le stesse rivali, e primo posto in classifica parimerito con la Nuova Montelabbate anche se con differenza reti più sfavorevole. I campioni d’Italia 2020 sono ora pronti alla sfida europea della Champions League, prevista a Gaziantep in Turchia nel fine settimana del 21-23 maggio.

Da notare l’ingresso in campo di Marco Guzzonato, atleta 15enne proveniente dalla Scuola itinerante FISPES, che ha fatto il suo debutto da portiere nelle fila della Levante negli ultimi 5 minuti dell’ultima partita.

Note di colore, la presenza del campione del mondo Bruno Conti alla cerimonia inaugurale ed il collegamento in diretta Instagram con Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della Nazionale azzurra di calcio, che non hanno voluto far mancare il loro appoggio ai giocatori del Calcio amputati.

Dopo Roma, il Campionato farà tappa a Fano a giugno, con l’ultima giornata in programma a luglio in date e luogo da confermare.

Foto Augusto Bizzi/FISPES

https://www.dropbox.com/sh/<wbr></wbr>hny0hf6z0fvx8u2/AABD-<wbr></wbr>mSMATuQ1PMUGHIjgCTba?dl=0

Risultati partite

Fabrizio Miccoli vs Nuova Montelabbate 0-8

Vicenza Calcio Amputati vs Levante C. Pegliese 4-0

Vicenza Calcio Amputati vs Fabrizio Miccoli 8-0

Nuova Montelabbate vs Levante C. Pegliese 6-0

Classifica provvisoria

Nuova Montelabbate 6 punti

Vicenza Calcio Amputati 6 punti

Levante C. Pegliese 0 punti

Fabrizio Miccoli 0 punti

La prima tappa del Campionato Italiano di Calcio amputati, a porte chiuse, è resa possibile grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico, al contributo della Regione Lazio e al patrocinio del Comune di Roma. Main sponsor: Cattolica AssicurazioniOfficial sponsor: UniCredit, Stellantis con AutonomySponsor tecnico: LuanviAltri partner: Pmg Italia, Human Tecar, Inail, Superabile Inail, Dabliu Eur