Vittoria di sostanza per l'Aosta 511 di calcio a 5 femminile di serie C. Oggi domenica 25 aprile sul campo amico del Montfleury. le gialloblù hanno sconfitto l'Aurora Nichelino per 3 a 0 (1-0 il parziale del primo tempo). Tre punti preziosi che consentono all'Aosta di consolidare una posizione tranquilla in classifica.

Reti di Grosjacques, Bari Boa.

Formazione dell'Aosta 511: Rastello (p), Casadei, Frison, Gorraz, Lemos, Ducly, Grosjacques, Bari (capitana), Boa, Cheli.