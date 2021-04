Atletica: Eleonora Marchiando convocata per le World Relays in Polonia

In virtù del 53”28 corso sabato sui 400 a Milano Eleonora Marchiando era data certa protagonista dei Campionati mondiali di staffetta di Chorzow in Polonia in programma il prossimo 1 e 2 maggio. Ora è giunta l’ufficialità. Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per le World Relays che oltre a prevedere i podi mondiali delle specialità mettono in palio i pass per la Olimpiade di Tokyo.

La 23enne aostana della Calvesi è tra le 16 convocate azzurre (14 sono gli uomini). Nove sono le atlete inserite nella lista della 4x400 femminile e 4x400 mista.

Ogni atleta, a parte rari casi, parte senza la certezza di essere tra gli effettivi e non ricadere tra le riserve. A darci la speranza di vederla protagonista la sua grande condizione e le graduatorie 2021 dei 400 metri dove Eleonora, con il suo 53”28, detiene la seconda prestazione assoluta.

Un po’ per scaramanzia (un classico in campo sportivo), un po’ perché nulla è certo finché non è ufficializzato, e all’appuntamento mancano ancora giusto dieci giorni, fiduciosamente incrociamo le dita.

Il programma del World Athletics Relays prevede per sabato 1° maggio le batterie, alle ore 19,00 la 4x400 donne e alle 21,08 la 4x400 mista. Domenica 2 maggio sarà la volta delle finali: 19,20 la 4x400 mista, 20,26 la 4x400 donne.