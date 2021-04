Nuoto: Buone prestazione degli atleti dell'Aosta Nuoto, possibilità di medaglie

La programmazione agonistica del nuoto è arrivata all’appuntamento più importante della prima parte della stagione: la Finale regionale valida per il Campionato Italiano di Categoria su base regionale (valida come Campionato Regionale primaverile) in vasca da 25 metri.

Causa Covid-19 la manifestazione è stata divisa tra le giornate del 17/18 aprile e 24/25 aprile 2021: questo primo fine settimana di gare ha visto competere gli atleti con migliori tempi dalla 9^ alla 24^ 0 32^ posizione, a seconda della categoria; il prossimo weekend sarà la volta dei migliori 8 atleti del Piemonte e Valle d’Aosta per ogni singola categoria, divisi per anno di nascita. Sempre causa Covid, i Campionati Italiani di Categoria sono stati accorpati ai Campionati Regionali al termine dei quali sarà stilata una classifica su base nazionale valida come Campionato Italiano.

Per l’Aosta Nuoto hanno partecipato: Aldini Alice Sofia (50 e 100 m dorso, 100 m stile libero), Bosco Giada (50 e 100 m stile libero, 100 m dorso), Dujany Giada (50, 100 e 200 m stile libero e 100 m farfalla), Foti Elisa (50 m dorso), Mazzone Beatrice (100 m rana), Navarretta Elena (50 m stile libero e 100 m rana), Pigliacelli Lin (100 m farfalla, 100 e 200 m stile libero), Zerbo Miryam (50 e 100 m stile libero), Calò Alessio (50 m rana, 100 e 200 m stile libero), Savoia Mattia (50 m stile libero e 200 m misti). Hanno migliorato i propri personali Aldini nei 100 m stile (1.04.63), Dujany nei 200 m stile (2.28.61), Navarretta nei 100 rana (1.32.55) e Calò nei 50 m rana (31.66). Un plauso particolare a Pigliacelli che ha nuotato i suoi migliori in tutte le gare, in particolare i 100 m stile libero 1.03.52.