Calcio a 5: L'Aosta 511 sconfigge il Prato ed evita la retrocessione

Sconfigge in casa nello scontro salvezza il Prato per 3 a 2 l’Aosta Calcio 511 di Rodrigo Rosa impegnata nel campionato di serie A2 di calcio a 5 e si salva dalla retrocessione.

A favore della classifica del gialloblù ha giocato anche il ritiro del Bubi Merano e ora a una giornata dal termine, i punti di vantaggio sul Prato sono 13; in base al regolamento "in caso di otto o più punti in classifica tra la terzultima e la penultima classificata non si darà luogo al Playout e retrocederà direttamente la squadra classificata al penultimo posto”.