Ginnastica: Per le ragazze dell’Olimpia ultima prova campionato serie C

Domenica a Torino si terrà la terza e ultima prova del Campionato di squadra di Serie C. Per la Valle d’Aosta scenderà in campo la squadra junior-senior Gold dell’Olimpia Aosta, con una formazione rinnovata composta da Serena Ramanzin, Beatrice Morra Di Cella, Emma Viérin e dall’allieva Martina Saroglia.

Poiché il regolamento lo consente, Martina è stata “promossa” in questa occasione nel campionato superiore e dovrà quindi cimentarsi con il difficile programma Junior su tutti e quattro gli attrezzi. Gareggeranno sui quattro attrezzi anche le compagne Emma e Beatrice, mentre Serena competerà a corpo libero, volteggio e trave. Le ginnaste saranno accompagnate in campo dall’istruttrice Federica Vinante.