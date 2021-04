cICLISMO: Nuove squadre per Sylvie Truc, Matteo Balestrini e Laurent Rigollet

L’Under 23 Laurent Rigollet, dopo due stagioni Juniores trascorsi alla GB Cremonese Arvedi, agli ordini dell’ex Pro, Gianluca Bortolami, e nel 2019 e 2020 alla Casillo Petroli Firenze Hopplà, da quest’anno è entrato nel roster della casalese Lanservice Gran monferrato Zheroquadro. Quest’anno, a causa d’inconvenienti fisici, nell’ultimo periodo e a digiuno di gare.

S’accasa in Piemonte, e più precisamente a Gargallo, nel novarese, Matteo Balestrini, a indossare i colori della Aries Cycling. Dopo aver vestito la divisa dell’Orange Bike Team, del Madonna di Campagna e della Vigor Cycling Team, l’approdo in questa stagione alla Aries, formazione di dodici atleti provenienti da tutto il Nord Ovest e dal Veneto, quattro atleti – tra i quali Balestrini – sono al primo anno in categoria.

Dopo gli anni trascorsi alla Racconigi Cycling Team, Sylvie Truc è entrata a far parte del milanese GB Junior Team, una grande novità nel panorama ciclistico italiano: la squadra tutto al femminile; il già citato Gianluca Bortolami ha voluto ampliare il progetto del sodalizio della cintura meneghina con una squadra di ragazze.

Programma gare

Saranno poco meno di una ventina gli atleti del Cicli Lucchini e del Vc Courmayeur MB al via del 1° Xc del Tempio Antico, Campionato regionale per Esordienti, Allievi e Amatori, su un tracciato di 4 km, in programma domenica 18 aprile, Madonna delle Vigne (Vercelli).

In Piemonte, nel cuneese, domenica 18 aprile, gara su Strada nell’ambito della 1° giornata delle Società cuneesi Picchi di Cherasco, aperta alle categorie Esordienti, Allievi e Juniores. Iscritti alla gara – 93,2 km Juniores; 50,3 km Allievi; 29,3 km Esordienti - ci sono Nicole Truc, Teseo Bortolotti e Chantal Cuaz (Orange Bike Team); Kristian Blanc, Etienne Grimod, Filippo Agostinacchio e Matteo Siffredi (Scott Libarna Xco).

Scott Libarna Xco presente anche al Campionato giovanili di Società di Cross country, in programma domenica 18 aprile a Barbarano Romano (Viterbo). Sul tracciato di 2,6 km, interamente sterrato, saranno impegnati: Giuseppe Abbate, Sofia Guichardaz, Miriana Bee, Mattia Agostinacchio e Alessio Cino.