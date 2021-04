Rally: Il campionato italiano di Corrado Peloso al via venerdì 16 dall’Isola d’Elba

Quindici piloti in classe R2 e tutti con il coltello tra i denti. Corrado Peloso alza il livello e dopo i due tricolori vinti in R1 e un anno di stop dalle corse torna in ga-ra nel Campionato Italiano Rally Wrc che inizia venerdì 16 aprile sulle stradetoboga dell’Isola d’Elba. Là, su speciali strette e guidate e da “scivola molto”, il pilota di Sarre, 48 anni a maggio, non avrà riferimenti.

Sarà tutto nuovo o quasi.Ciò che resta sono la squadra, la Gliese Engineering guidata dell’ingegnere Giorgio Marazzato, uomo con il quale Corrado ha costruito negli anni un privilegiatorapporto di fiducia e stima, e il navigatore Paolo Carruccio, 49 anni di Bagnolo,uno dei due co driver con i quali affronterà la stagione di gare in giro per l’Italia. Il resto sarà differente.

Corrado ritroverà la Peugeot 208 in versione R2 con la quale gareggiò - e chiuse al secondo posto - l’Irc (International Rally Cup) del 2013. Da allora sono cambiati parecchi elementi: dall’evoluzione tecnica della vettura, ora al massimo dello sviluppo, al cambio di scarpe, da Pirelli e Michelin,alla nuova scuderia, New Turbomark Rally Team.

“La gara sarà con me stesso - analizza - Ritrovo un’auto con la quale avevo un buon feeling ma alla quale devo ricominciare a dare del tu con la giusta calma do-po gli automatismi acquisiti con le vetture R1 che richiedono tutta un’altra delicatezza di guida. La 208 in versione R2 è un’auto da corsa a tutti gli effetti e necessi-ta di un altro approccio. L’Elba è un rally che mi piace molto e che conosco".

"Partiremo con un set up deliberato - prosegue Peloso - per poi modificare i parametri e far crescere il rendimento dell’auto durante le speciali. La gara test di febbraio alla Ronde del Canavese è stata molto utile per togliere la ruggine dopo la pausa del 2020. Adesso sono mentalmente pronto a rimettermi in gioco: auto nuova, pneumatici differenti e avversari che non conosco. È tutto molto stimolante e intrigante e io adoro le sfide. Sono pronto. All’Elba non guarderemo troppo a tempi e classifiche ma a far crescere il pacchetto macchina/pilota. E a ritrovare quel godimento nella guida che è il motivo per ilquale mi piace ancora mettermi in gioco a quasi 50 anni. Non vedo l’ora di essere al via della prima speciale venerdì pomeriggio”.

L’uomo da battere sarà l’empolese Lorenzo Ancillotti, asfaltista che conosce le speciali elbane come le sue tasche e che ha già vinto il rally nel 2020. Le speciali della gara toscana sono molto strette con un fondo che presenta differenti tipologie di grip a seconda della vicinanza o meno al mare, elemento che assicura abbondanti dosi di salsedine sull’asfalto nei tratti di strada sulla costa e, per i piloti, condizioni di aderenza molto bassa nella quali la sensibilità di guida potràfare la differenza.Il Ci Wrc e la Michelin Cup prevedono sette gare a coefficienti differenti (una garatrasparente e uno scarto possibile con cinque risultati che saranno considerati utili ai fini della classifica).