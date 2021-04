Sci: Memorial Fosson, a Bieler e Claudani il gigante Energiapura Cup

Gli Allievi hanno gareggiato sulla Bellevue, nel gigante Energiapura Cup che ha messo in palio anche gli ultimi punti per il circuito Energiapura Children Series. Una manche per tutti, la seconda solo per i primi 30 atleti qualificati. Doppietta valdostana nella gara femminile, con prima posizione per Tatum Bieler (Gressoney) in 1’55”16 e seconda per Giorgia Collomb (La Thuile) in 1’55”30; terzo posto per la lombarda Giulia Romele (Val Palot) in 1’55”73. La gara maschile è stata vinta da Jacopo Claudani (Val Palot) in 1’52”86, davanti a Pietro Broglio (Courmayeur) in 1’53”05 e ad Amedeo Malossini (Falconeri Ski Team) al traguardo in 1’53”24.