Sci alpino: A Tatum Bieler lo Slalom internazionale all’Abetone

Chiusura della 39° edizione del Trofeo Pinocchio Sci, questa mattina, all’Abetone (Pistoia) con gli italiani ancora grandi protagonisti, grazie anche alla bella vittoria di Tatum Bieler nello Slalom Allievi. Nei Ragazzi, quarto posto di Anaïs Lustrissy nel Gigante.

Una grande prestazione nella seconda manche (un secondo di margine sulle avversarie più vicine) e gradino più alto del podio in rimonta di Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 1’43”29) che precede, di 26/100, la brunicense Martina Sanin (1’43”55) e, 1”28) la polacca Hanna Zieba (1’44”57). Quinta posizione per la romana, tesserata in Veneto, Camilla Vani (1’46”01); 7° la cuneese Sofia Mattio (1’47”51). In campo maschile, vittoria del polacco Jan Lodzinski (1’40”12) davanti al bresciano Michele Moretti (1’41”66) e al bergamasco Lorenzo Gerosa (1’43”41); ‘saltato’ nella seconda manche il trentino Sebastiano Zorzi.

Conclude al quarto posto, a 81/100 dalla vincitrice e a 32/100 dal podio, Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 58”30) nella gara vinta dalla slovena Tija Radelj (57”79) davanti alla vicentina, tesserata in Trentino, Marta Giaretta (58”15) e alla serba Emilija Djurovic (58”28). Nona e decima le altre due italiane: l’aquilana Alessandra Di Sabatino (1’00”56) e l’ampezzana Giulia Alverà (1’00”66). Tripletta italiana nella competizione maschile, grazie al badiota David Castlunger (57”04) davanti al torinese, di Pragelato, Lorenzo Cuzzupé (57”61) e al triestino Andrea Stipcovich (57”96).