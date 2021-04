Ginnastica: A Candelo la Gym tiene alto il vessillo della ritmica valdostana

Campionato Ginnastica Ritmica di Squadra Allieve Gold

Nella 2° prova regionale del Campionato di Squadra Ginnastica Ritmica Gold, fase regionale, svoltasi a Candelo il 28 Marzo, il Gruppo Allieve Gold 1 della Gym Aosta, formato da Emma Lidia Chiabotto, Giada Pace, Amely Sordi e Ilaria Venturotti , accompagnate dalla tecnica Righi Giorgia, ha fornito una buona prova al cospetto di rivali più accreditate della categoria Gold, la più alta, ottenendo il buon punteggio complessivo di 34.400.

La prestazione delle nostre ginnaste, pur miglioratesi nettamente rispetto al 30.850 della prima prova, ha determinato tuttavia solo il sesto posto della classifica di giornata e complessivo, da valutarsi comunque positivo per l’elevato contesto tecnico della gara.

Campionato Individuale Silver LE e LC

Nella prima prova del Campionato Individuale Silver, svoltasi a Candelo il 27 e 28.3, sono state numerose le ginnaste della Gym Aosta che sono scese in pedana per le categorie LE e LC .

Per la categoria LE nelle Junior1 9° posto per Scarpone Aurora 34100 e 10° per Chiabotto Silvia 30150, 12° Myriam Sahbani con 18.275, per le Junior2 Mammoliti Mochet Sara al 6° posto con 32300, 7° Addario Nicole con 31300, 9° Ronco Cecilia con 30650, 10° Favre Alessia con 30.450.

Nelle Junior 3 quarto posto per Perrier Meredith con 30,375 e quinto con Marinone Federica con 30.150; nelle Senior 1 13° posto per Rogolino Sofia con 32.875 e 16° per Giorgia Castagnera con 29075

Per la categoria LC sale sul podio nelle senior 2 Jordan Emilie, che al cerchio ottiene un’ottima 3a posizione con 10.300, e una 10° alla palla con 8.725.

Per le Junior 2 Cossu Arianna 8° alle clavette con 9.500, e 14° al cerchio con 8.925, per le Junior 3 Stuffer Arianna 6° al cerchio con 10225 e 13° alla palla con 9750, per le senior 2 Stuffer Beatrice 6° al cerchio con 10.050 e 7° alla palla con 9875, Marcoz Maya 9° al cerchio con 9.725 e 7° alla palla con 9.700. 11°

In classifica generale nelle Junior2 Cossu Arianna 19°, Stuffer Arianna 13° nelle junior3, nelle Senior2 Stuffer Beatrice 7°, Marcoz Maya 9a, Jordan Emilie 13°.