Prima giornata delle Finali nazionali al 39° Pinocchio sugli sci: Bravissime Alicia Saltarelli e Maidel Lustrissy

La prima giornata delle Finali nazionali del Pinocchio sugli Sci, 39a edizione, era dedicata alle categorie dei più piccoli: i Baby 1 (Under9) e i Baby 2 (under 10).

Le gare si sono disputate su due piste contemporaneamente, la Pulicchio e l’Ovovia dell’Abetone.

Nella categoria Baby 2 maschile, doppietta per i portacolori del Golden Team: la vittoria è andata aYuri Colturi con il tempo di 43″11, ben 1″23 meglio del compagno di club Federico Berruto, comunque ottimo secondo. Al terzo posto si è piazzato Filippo Nicolis, della UOEI Candido C, a 1″44 dal vincitore.

Nella gara femminile si è imposta Carolina Di Pascale, Sci Club Bardonecchia, che con il tempo di 42″96 ha staccato nettamente la seconda classificata, Alicia Saltarelli, del Valtournenche, per 1″85. A 1″89 dalla prima si è piazzata Sofia Merlin, portacolori dell’Equipe Pragelato, che ha conquistato un bel terzo posto.

Nella categoria Baby 1 maschile, vittoria per Edoardo Garziera con il tempo di 1’04″96, davanti a Jacopo Moroldo, staccato di soli 14 centesimi e a Zeno Adami a 50 centesimi dal leader.

La gara femminile è stata vinta da Ginevra Di Pasquale in 1’03″76, per 1″24 davanti alla seconda classificata Maidel Lustrissy e per 1″47 davanti alla terza, Vittoria Simonelli.