Ginnastica ritmica: Due bravissime Righi e Toscano sfiorano la promozione in serie A con la Ritmica Piemonte

Due ottime prestazioni delle valdostane ex Gym Sofia Righi e Alessia Toscano, atlete di punta della Ritmica Piemonte, non sono bastate a compiere l’impresa di una promozione in serie A, mancata per un soffio, solo 1.20 nell’arco di tre gare.

Va detto che le prestazioni della squadra, appena neopromossa dalla serie C, sono state superiori alle aspettative, anche se aver mancato la promozione per così poco lascia grandi rimpianti.

Alessia Toscano, capitana della squadra, si è esibita al cerchio, dove ha fornito l’ormai “consueta” ottima prestazione, ottenendo il punteggio di 16.450, e Sofia Righi al nastro si è guadagnata un altrettanto buono 14.300 a soli 0.700 dalla prestazione migliore a questo attrezzo.

Completano il quadro l’ottimo 17.550 alla palla per Federica Boffa e 15.600 alle clavette per Husanu Romina.

Al termine delle tre impegnative tornate di gara il quinto posto in classifica della Ritmica Piemonte , insperato a inizio campionato, risulta persino stretto a una squadra che con qualche imprecisione in meno avrebbe fatto un ulteriore salto di qualità