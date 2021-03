Bocce: Tesseramento 2021 prorogato al 30 aprile senza sanzioni

Prolungata la possibilità di iscriversi alle società bocciofile agonistiche valdostane.

In riferimento a quanto previsto nella normativa su affiliazione e tesseramento 2021 e tenuto conto che il protrarsi dell’emergenza sanitaria ha determinato lo slittamento dell’avvio dell’attività sportiva, con apposita delibera presidenziale è stata fissata la nuova data di scadenza per il completamento delle operazioni di tesseramento per l’anno 2021.

In considerazione della riprogrammazione dell’attività di preminente interesse nazionale con l’avvio delle competizioni territoriali e interregionali e dei Campionati Nazionali di Promozione per Società (prima, seconda e terza Categoria) è consentito alle società sportive e ai Comitati di perfezionare il tesseramento entro il prossimo 30 aprile senza l’applicazione di alcuna sanzione.

L’allegato alla circolare del 20 novembre scorso viene modificato come segue: Penalità Ritardo Tesseramento Categorie A/B/C/D a partire dall'1 maggio 2021: 10 euro.

QUESTA LA TABELLA FIB