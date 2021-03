Basket: L'Eteila è ripartita alla grande e guarda agli impegni di primavera

Dopo un anno dall'ultima partita ufficiale giocata, sabato 13 marzo al Palazzetto Luca Miozzi è ripartita l'attività del basket con la squadra under 18 dell’Eteila guidata da Giovanni Artuso che ha debuttato contro i pari età del Don Bosco Rivoli , portando a casa un successo per 72-51 e bissandolo questo fine settimana a Rivoli contro il Conte Verde con un rotondo 64-37.

Lunedì 15 marzo è stata la volta dell'under 20 sempre dell’Eteila, in trasferta a Settimo Torinese i ragazzi di coach Colombini hanno perso di stretta misura per 47-40 dimostrando di avere pochi allenamenti nelle gambe e nella testa ma riprendendosi subito in questo week end tra le mura amiche vincendo nettamente contro Il Venaria reale per 92-58. In questo week end si è avuto il debutto per le squadre più piccole dell’Under 13 di Eteila e Monte Emilius entrambe sconfitte, i giovani del Presidente Lippolis impegnati nel campionato Elite si sono arresi contro Chivasso per 59-42, mentre i rossi di Raffaele Romano per 89-12 contro Grugliasco nel campionato regionale. Per le squadre under 13 è stato per molti il debutto assoluto in una partita ufficiale con molta emozione e qualche errore di troppo.

Il successo più grande però è aver finalmente rivisto di nuovo ragazzi e ragazze in palestra dopo un lungo stop forzato. Dopo Pasqua riprenderanno anche i campionati che vedranno impegnate le under 14, 15 e 16 dell’Eteila e le ragazze dell'under 16 femminile del Monte Emilius.