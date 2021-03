Calcio a 5: A2, Aosta 511 domina e vince 6-2 al Montfleuri su La Fenice

Uno strepitoso Geovanne Da Silva ha trascinato l'Aosta 511 a una vittoria importantissima per la salvezza della squadra di mister Rodrigo Rosa, impegnata nel campionato di serie A2 di calcio a 5, girone A.

E' finito 6 a 2 il match Aosta 511-La Fenice giocato ieri al Montfleuri, valevole per la 20esima giornata: a segno Da Silva dopo tre minuti; il giocatore dell'Aosta si ripete al 16' ed è 2 a 0. Marton riapre la gara al 19' per La Fenice ma in avvio ripresa è ancora Geovanne a mettere il timbro e a portare i gialloblu sul 3 a 1. Poi è una discesa: vanno in rete Paschoal, Zatsuga Monteiro e Fea, mentre Ortolan per i veneti segna il gol dell'onore. Con le tre reti di ieri Da Silva guida la classifica marcatori con 23 reti, davanti a Mejuto del Saints Pagnano (21)

