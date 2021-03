Sci alpino: CIAsp, Sola e Allasina neocampioni nel Gigante di Pila

Seconda giornata di gara, questa mattina, a Pila (Valle d’Aosta) dei Campionati italiani Aspiranti di Sci alpino, con in programma il Gigante che incorona Beatrice Sola e Fabio Allasina. A seguire, nel pomeriggio, altri due titoli in palio, quelli del Gigante Parallelo, rassegna tricolore organizzata dallo Sc Aosta.

In campo femminile, medaglia d’oro alla trentina Beatrice Sola (1’59”12; già al comando a metà gara), che precede, di 5/100, la cortinese Ambra Pomaré (1’59”17) e, di 2/10, la modenese di Sestola, Carlotta De Leonardis (1’59”32; sesta al termine della prima manche e miglior crono nella seconda parte di gara). Al quarto posto la veneziana Aurora Zavatarelli (1’59”41) e, quinta l’altoatesina Emma Wieser (1’59”78). Recupera tre posizioni e conclude all’ottavo posto Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 2’00”73); 25° Greta Boano (Sc Crammont MB; 2’02”53); decima al termine della prima manche, non conclude la seconda la medaglia d’oro in Discesa, Greta Angelini (Sc Chamolé).

Al maschile, il Gigante è vinto – in recupero di due posizioni – dallo statunitense Benny Brown (1’59”93), davanti – di 1/10 – al cuneese del Limone, Fabio Allasina (2’00”03; al comando a metà gara) e argento a un altro cuneese, – in risalita di nove posizioni – il carabiniere Edoardo Saracco (2’00”20) e bronzo al comasco, tesserato in Alto Adige, Francesco Riccardo Zucchini (2’00”22). Quinta posizione assoluta, quarto dei tricolori, il bresciano Federico Romele (2’00”55) e, settimo, quinto tra gli italiani, l’altoatesino Raffael Hopfgartner (2’01”37). In 19° posizione Alessandro Chiaravalli (Sc La Thuile Rutor; 2’02”46); 32° Lorenzo Stirano (Sc Aosta; 2’03”44); 33° Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 2’03”45).