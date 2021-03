Ginnastica: I Leoni dell’Olimpia si preparano per il bis campionato silver

Tornati carichi di medaglie dalla prima prova, i giovani ginnasti dell’Olimpia sono pronti ad affrontare quindi con grinta anche il secondo turno del Campionato Individuale Silver, questa domenica a Vercelli.

I nove gareggeranno suddivisi in varie categorie e programmi di gara: il veterano Alessandro Ledda, classe 2002, sarà impegnato nel difficile programma LE, l’allievo 2008 Ruben Vitulli si cimenterà nel livello LD, in LC saranno impegnati i compagni Gabriel Fuccio e Kien Fogliadini (2010), nel livello LB scenderà in campo l’allievo 2011 Mattia Coutandin, infine i 2011 Devis Massari, Elia Borre e Eric Mombelli e il 2012 Gabriele Mordenti concorreranno nel programma LA. Ad accompagnarli in campo gara l’allenatore Andrea Dondeynaz.

Assenti in questa prova Maxim Carere e Riccardo Durello, entrambi lievemente infortunati.

Mella foto sopra: Ruben Vitulli, Gabriel Fuccio e Kien Fogliadini con l’allenatore Andrea Dondeynaz