Basket: U20, dopo un anno di stop l'Eteila è tornata in campo

Riprende il campionato interregionale di pallacanestro under 20 e l'Eteila Basket riparte da dove aveva lasciato. A un anno di distanza dall’ultima partita i ragazzi dell’Under 20 sono tornati in campo in tutta sicurezza a Settimo: partita che inevitabilmente ha messo in mostra tutta la 'ruggine' del lungo periodo di inattività per i ragazzi di Stella Lippolis, ma lo stesso discorso si può fare anche per gli avversari del Sea Settimo, che vincono per 47 a 40.

Match dal punteggio basso e caratterizzato da tanti errori al tiro, dalle palle perse e dalla confusione del gioco in entrambi i lati del campo.

Ma dopo tre settimane di allenamento era logico non aspettarsi nulla di diverso . Prossimo impegno oggi, sabato 20 marzo alle 19 al Palamiozzi contro il Venaria.