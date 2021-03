Sci alpino: CdM, buon esordio di Sophie Mathiou nel ‘Team Event’ di Lenzerheide

Sophie Mathiou in gara

Non basta la vittoria di Sophie Mathhiou nella sua ‘run’ per consentire al quartetto azzurro di proseguire nella corsa del Team Event di Lenzerheide (Svizzera), tappa conclusiva della Coppa del Mondo di Sci alpino.

Schierata a sorpresa nella formazione italiana del ‘Team Event’, Sophie Mathiou (Cs Carabinieri) nella sua gara dei quarti di finale ha avuto ragione,, per 13/100, dell’esperta tedesca Lena Duerr; vince anche Luca De Aliprandini su Linus Strasser, mentre si arrendo rispettivamente a Andrea Filser e Alexander Schmidt, Nadia Delago e Giovanni Borsotti. Il risultato contro i tedeschi è 2-2, ma per somma di tempi avanza la Germania. La vittoria nel ‘Team’ va alla Norvegia (Riis Johannessen, Nestvolt-Haugen, Lysdahl, Foss-Solevaag) che in finale superano i tedeschi, con terza la Svezia.

Il programma elvetico prosegue, domani con lo Slalom femminile (in gara, tra le altre, Sophie Mathiou e Federica Brignone) e, domenica, con il Gigante femminile.