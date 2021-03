In arrivo i bonus economici per i collaboratori sportivi

Gli attesi bonus per i collaboratori sportivi sono stati inseriti nel nuovo 'Decreto sostegni' di prossima pubblicazione, ma cambiano le modalità e gli importi rispetto al passato.



Non più una cifra unica per tutti, ma tre fasce di contributo diverse a seconda di quanto percepito nell’anno 2019. Il provvedimento andrà incontro alle richieste di quei lavoratori 'fantasma', senza contribuzioni previdenziali e fiscali, rimasti senza risorse per lo stop delle attività sportive.

Per il 2020 è stato erogato un contributo unico, ora invece si procederà per fasce di compenso.

In pratica, chi nel 2019 ha percepito meno di 4000 euro l’anno, riceverà una una tantum di 1200 euro. Chi è nella forbice fra 4000 e 10000 arriverà a 2400. Infine i soggetti sopra i 10000, avranno 3600 euro. Il contributo dovrebbe essere erogato direttamente, senza bisogno di domande, a tutti coloro che hanno già percepito io bonus nel 2020.