Calcio: Novità organizzative in arrivo per la categoria Under 17

Continua l'emergenza Covid che rende impossibile stabilire una data per la ripartenza dei Campionati Nazionali giovanili.

Per il momento la Figc ha prorogato la possibilità di organizzare i Test Match fino all'11 aprile per le categorie Under 15 e Under 16 e fino al 7 aprile per la categoria Under 17.

Per l'Under 17 si sta valutando un nuovo format per concedere ai ragazzi di disputare circa due mesi di attività a partire da metà aprile fine a metà giugno. Il nuovo format consiste nella cancellazione dei Gironi A,B,C, per lasciare spazio ad una sorta di mini torneo formato da otto gironi da cinque squadre ciascuno. La formula prevederebbe andata e ritorno più eventuali Final Eight tra le prime di ogni girone; si tratta di un ipotesi che va sviluppata e organizzata in base all'evolversi dell'emergenza sanitaria.