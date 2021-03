MontainBike – Cross Country: La Valle teatro del campionato europeo

Un giusto riconoscimento per la località a monte del capoluogo valdostano, per il Comitato organizzatore, guidato dal Pila Bike Planet, e per la Pila spa, che hanno da subito creduto nella manifestazione e che sono state penalizzate, lo scorso anno, quando la rassegna continentale – la terza edizione consecutiva - è stata cancellata per l’emergenza sanitaria.

Per una settimana intera, la Valle d’Aosta diventerà il fulcro della ‘meglio gioventù’, italiana e del vecchio continente, delle ruote grasse: a La Thuile, sabato 26 e domenica 27 giugno, andrà in scena l’ultima tappa degli Internazionali d’Italia Series e l’Xco nazionale giovanile; dal giorno successivo, la conca di Pila si animerà per l’Europeo riservato alle categorie Esordienti e Allievi (Under 15 e Under 17), che nell’edizione 2019 ha portato all’interno dei confini valdostani poco meno di 600 atleti, in rappresentanza di ventinove nazioni.

Il programma di massima, che potrebbe subire modifiche, prevede, lunedì 28 giugno, la verifica delle tessere, la consegna dei pettorali e, nel tardo pomeriggio, la riunione tecnica di tutte le gare; il giorno successivo, martedì 29, il via alle gare, con il Time Trial per tutte le categorie, femminili e maschili. Mercoledì 30, la Team relay; giovedì 1 luglio, l’Eliminator Xce; il 2 luglio, il Cross country riservato agli Esordienti (Under 15), maschile e femminile. gran finale, sabato 3 luglio, con il Cross country Allievi (Under 17).