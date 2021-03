Trail: Annullato il Traverse Trail di aprile

La gara, già slittata una prima volta lo scorso ottobre, era prevista per il 3 aprile, ma per il protrarsi dell'emergenza sanitaria e l'istituzione della zona rossa il weekend Pasquale, gli organizzatori dell'Asd WeoSport "pur con grande rammarico" annunciano per la seconda volta in pochi mesi l'annullamento del Traverse Trail.

Si tratta di una gara di corsa a piedi di 22 km e 1800D+ sui sentieri e le strade poderali del comune di Arnad, valida per il circuito Tour Trail Valle d'Aosta.

L'organizzazione del trail assicura che "saranno nel frattempo, effettuate delle valutazioni per il possibile rinvio della manifestazione nel periodo autunnale".