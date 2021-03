Nuoto: Nicole Louvin conquista due medaglie

Nella foto: in basso da sx Calò Alessio, Mazzone Eleonora, Papagni Valeria, Louvin Nicole, Zerbo Myriam; in alto da sx Aldini Alice, Pigliacelli Lin, Pagliara Alessia, Foti Elisa

Nelle giornate del 13 e 14 marzo 2021 i nuotatori dell’ASD Aosta Nuoto delle categorie Juniores, Cadetti e Seniores hanno partecipato, presso il Palazzo del Nuoto di Torino, alla “4’ Prova di qualificazione regionale per il campionato italiano assoluto primaverile” valida come campionato regionale di categoria in vasca lunga (50 metri).

Hanno gareggiato per una medaglia Aldini Alice Sofia, Calò Alessio, Foti Elisa, Louvin Nicole, Mazzone Eleonora, Pagliara Alessia, Papagni Valeria e Zerbo Miryam, spronati e incoraggiati dA Coach Edoardo Giovannetti.

Nonostante le restrizioni legate alla pandemia che hanno determinato la chiusura dell’impianto natatorio di Aosta, i ragazzi hanno continuato e continuano ad allenarsi con ancora maggiore impegno e sacrificio presso la piscina di Saint Vincent. La manifestazione si è svolta in vasca da 50 m, “terreno” maggiormente difficoltoso, ove i ragazzi hanno la possibilità di allenarsi solo nel corso dell’estate presso la piscina scoperta di Aosta.

Inizio della manifestazione con il botto: il sabato mattina nei 100 m rana Juniores la Louvin vince la medaglia di bronzo con un ottimo 1.15.69, suo personale che le vale il tempo per i Criteria, Campionati Italiani di Categoria. Ancora, nei 50 m rana la Louvin ferma il crono su un ottimo 34.03 che le permette di vincere la medaglia d’argento, oltre che segnare il tempo per i Criteria (che quest’anno, causa Covid si svolgeranno su base regionale assieme ai campionati regionali in vasca da 25 metri).

Nei 200 m stile libero Zerbo giunge quinta con 2.14.00 e nei 400 m stile libero sesta con 4.40 netto; Pagliara nuota i 200 m stile libero in 2.22.13, Calò i 50 m stile libero in 25.84, Aldini nuota il suo migliore nei 100 m stile libero in 1.05.77, Mazzone i 100 m stile libero in 1.12.76, Papagni i 100 m dorso in 1.21.48 e Foti i 100 m stile libero in 1.10.60.