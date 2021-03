Ciclismo: Mads Würtz Schmidt ha vinto la sesta tappa della Tirreno-Adriatico Tadej Pogačar ancora in Maglia Azzurra

Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) ha vinto la sesta tappa della Tirreno-Adriatico Eolo, da Castelraimondo - Lido di Fermo (169 km). Sul traguardo ha preceduto i compagni di fuga Brent Van Moer (Lotto Soudal) e Simone Velasco (Gazprom Rusvelo). Tadej Pogačar, arrivato con il gruppo dopo 1'09", conserva la Maglia Azzurra.



RISULTATO FINALE

1 - Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) - 169 km in 3h42'09", media 45.645km/h

2 - Brent Van Moer (Lotto Soudal) s.t.

3 - Simone Velasco (Gazprom Rusvelo) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 - Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates)

2 - Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) a 1'15"

3 - Mikel Landa (Bahrain - Victorious) a 3'00"



LE MAGLIE

Maglia Azzurra , leader della classifica generale, sponsorizzata da Sara Assicurazioni - Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da - Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Wout van Aert (Team Jumbo-Visma)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da - Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel - Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da - Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Sportful - Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates)

Il vincitore di tappa Mads Würtz Schmidt, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: “Sono estremamente felice, dopo 5 anni come corridore professionista finalmente riesco a vincere in una corsa WordTour: è incredibile! All'ultimo giro ho capito che avremmo potuto farcela, con i miei compagni in fuga abbiamo collaborato fino allo sprint finale. Voglio ringraziare la mia squadra, siamo venuti alla Tirreno-Adriatico cercando di correre in modo aggressivo”.



Seguiranno le dichiarazioni della conferenza stampa e altri materiali.