Atletica: Nei Campionati italiani i Master Calvesi mietono podi

E' divenuta abituale la 'raccolta' di podi per i master della Calvesi che da venerdì a domenica hanno partecipato a Viterbo alla prova valida per il titolo nazionale Master per il settore lanci invernale.

Si registra un totale di undici podi, con tre titoli italiani di categoria, tutti al maschile, in virtù della doppietta del Master 50 Antonino Lo Nano, capace di imporsi sia nel lancio del disco (35m09) che nel giavellotto (38m11).

Il terzo successo lo ha garantito Alvaro Miorelli, Master70 che si è guadagnato la prima piazza nel lancio del martello (36m71) e l’argento nel martellone (13m62). Restando al settore maschile, arricchisce il medagliere l’altro Master50 Emanuele Tortorici, argento sia nel disco (34m57) che nel martello (40m39) a cui si aggiunge il bronzo nel martellone (15m08).

A livello femminile, non giungono successi, ma con due tesserate, le medaglie raccolte sono ben quattro. La Master55 Paola Rosati ha raccolto due argenti nel martello (32m47) e Martellone (11m53). Nelle stesse due specialità, ai vertici anche la Master60 Lucia Minessi, seconda nel martello (19m71) e terza nel martellone (8m30).

Risultati

SF55

Paola Rosati Martello kg3 2a 32m47; Martello maniglia lunga kg7,26 2a 11m53

SF60

Lucia Minessi Martello 3kg 2a 19m71, Martello MC kg5,45 3a 8m30

SM50

Antonino Lo Nano Disco kg1,5 1° 35m09; Martello 6kg 5° 37m11; Giavellotto gr700 1°

38m11.

Emanuele Tortorici Disco kg1,5 2° 34m57; Martello 6kg 2° 40m39; Martello MC kg11,34 3°

15m08 13m16.

SM70

Alvaro Miorelli Disco Kg1 4° 35m50, Martello 4kg 1° 36m71; Martello MC 2° kg7,26

13m62.