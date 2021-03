Ginnastica: Le allieve Golg dell'Olimpia rimontano e sfiorano il podio

Ottima gara per le piccole agoniste dell’Olimpia Aosta questa domenica a Torino per il Campionato Individuale Allieve Gold; tre ginnaste su quattro migliorano infatti il loro precedente piazzamento in classifica, risalendo di varie posizioni rispetto alla prima prova.

Nella categoria L3 (2010) Abigail Martinet sfiora il podio terminando al quarto posto e Marta Nieroz è settima (erano rispettivamente decima e undicesima nella prima tornata), mentre la compagna Annie Désandré, che puntava a bissare l’oro, è purtroppo assente a causa di un lieve problema articolare.

Rimonta dal settimo al quinto posto, con ulteriori margini di miglioramento, Martina Saroglia, allieva L4 (2009) mentre la più piccola valdostana in gara, Ginevra Grosso (allieva L2 del 2011) cede all’emozione perdendo una posizione in classifica e concludendo all’ottavo posto.

In attesa della terza e ultima prova del 25 aprile, soddisfatte le istruttrici Federica Vinante e Greta Rosset.