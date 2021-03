Ciclismo: Mathieu van der Poel si aggiudica la quinta tappa della Tirreno-Adriatico

Il corridore Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ha vinto la quinta tappa della Tirreno-Adriatico Eolo, da Castellalto a Castelfidardo (205km).

Sul traguardo ha preceduto Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates) e Wout van Aert (Team Jumbo-Visma). Tadej Pogačar è ancora in Maglia Azzurra e rafforza il primato nella Classifica Generale.



RISULTATO FINALE

1 - Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) - 205 km in 4h48'17", media 42.666 km/h

2 - Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates) a 10''

3 - Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) a 49''



CLASSIFICA GENERALE

1 - Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates)

2 - Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) a 1'15"

3 - Mikel Landa (Bahrain - Victorious) a 3'00"



LE MAGLIE

Maglia Azzurra , leader della classifica generale, sponsorizzata da Sara Assicurazioni - Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da - Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Wout van Aert (Team Jumbo-Visma)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da - Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel - Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da - Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Sportful - Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates)

Il vincitore di tappa Mathieu van der Poel, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: “Mi sentivo completamente vuoto negli ultimi chilometri. Sapevo che Pogacar si stava avvicinando ma non ero nemmeno in grado di ascoltare quello che mi dicevano dall’ammiraglia. Volevo solo arrivare al traguardo il più velocemente possibile. Sono contento della vittoria. Ho attaccato da lontano perché avevo freddo e mi sentivo bene, almeno fino ai 20 km dal traguardo.”.



La Maglia Azzurra, Tadej Pogačar, ha dichiarato: “Quando ho visto Wout van Aert in difficoltà ho attaccato per cercare di guadagnare più tempo in classifica. Non pensavo che sarei arrivato quasi a riprendere Van der Poel. Ora sono contento del vantaggio che ho su van Aert in classifica alla vigilia della tappa di domani e della cronometro finale”.



Seguiranno le dichiarazioni della conferenza stampa e altri materiali.