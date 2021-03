Jean Dondeynaz eletto presidente Coni VdA

Eletto nel gennaio scorso presidente della Fidal VdA con ampia maggioranza dei voti, segretario regionale della Cisl VdA, il 51enne Jean Dondeynaz è il nuovo presidente della sezione regionale del Comitato olimpico nazionale italiano-Coni. Succede a Piero Marchiando, alla guida del Coni VdA da otto anni e che ha deciso di non ricandidarsi. Dondeynaz è stato nominato nell'Assemblea regionale del Coni VdA che si è svolta ieri, sabato 13 marzo, nella sala congressi dell'Hotel Omama ad Aosta.

"Il mio predecessore ha lavorato tanto e bene per la promozione dello sport in Valle d'Aosta - ha commentato Dondeynaz - ne prendo il testimone consapevole dell'impegno che mi attende rispetto a diverse problematiche come ad esempio la risistemazione degli impianti sportivi di Aosta e più in generale della Valle, obiettivo che è certamente tra i principali da raggiungere".