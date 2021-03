Jean Dondeynaz nuovo presidente Coni VdA

Vertice di Federatletica Valle d'Aosta dal 2013, segretario regionale della Cisl VdA, il 51enne Jean Dondeynaz si accinge a diventare il nuovo presidente della sezione regionale del Comitato olimpico nazionale italiano-Coni. Sostituisce Piero Marchiando, alla guida del Coni VdA da otto anni e che ha deciso di non ricandidarsi. Dondeynaz sarà nominato nell'Assemblea regionale del Coni VdA che si terrà oggi, sabato 13 marzo, nella sala congressi dell'Hotel Omama ad Aosta.

"Il mio predecessore ha lavorato tanto e bene per la promozione dello sport in Valle d'Aosta - commenta Dondeynaz - ne prendo il testimone consapevole dell'impegno che mi attende rispetto a diverse problematiche come ad esempio la risistemazione degli impianti sportivi di Aosta e più in generale della Valle, obiettivo che è certamente tra i principali da raggiungere".