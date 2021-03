Bocce: A2, bene il Nus, male ma con buoni segnali il BV Helvetia

E' iniziato sabato 27 febbraio il campionato di bocce di società di serie A2, con risultati incoraggianti seppur in chiaroscuro delle squadre valdostane soprattutto nel settore giovanile.

Esito positivo per la società Nus che ha battuto sui propri campi la squadra della società A.B.G. Genovese per 14 a 12, mentre risultato negativo per la formazione della Bassa Valle Helvetia che è stata sconfitta sui campi della forte società Chiavarese per 18 a 8; da sottolineare però la prova dei giovani velocisti della Bassa Valle Helvetia che hanno vinto le loro tre prove.