Calcio: Eccellenza, oggi il Direttivo LND decide la ripartenza

Dopo che il Consiglio Federale della Figc della settimana scorsa ha accolto le istanze proposte dalla LND ed ha dato il via libera alla ripartenza dell'Eccellenza, si svolge questo pomeriggio il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti che definirà i format con cui proseguire i campionati.



Il Presidente della Figc, Gravina ha già annunciato che non ci saranno retrocessioni dall'Eccellenza alla Promozione, ma che verrà dato merito al valore sportivo per quanto riguarda le promozioni verso la serie D.



Si attende in giornata dunque la proposta che uscirà fuori dal Consiglio Direttivo della LND di oggi con il quale il presidente Cosimo Sibilia riunirà tutti i Comitati Regionali per fare sintesi delle loro proposte (vedi articolo) riguardo le date e le modalità dello svolgimento del campionato di Eccellenza da comunicare alla Figc.