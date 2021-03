Triathlon: Ottimi risultati dei biellesi di Valdigne Triathlon nel Duathlon Circuito Nazionale di Santena

A Santena (Torino) domenica 7 marzo è andato in scena il Duathlon, seconda tappa del Circuito Nazionale.

Sotto la perfetta regia di Qualitry (che ha organizzato l’evento) e con un rispetto rigoroso delle normative anticovid, la gara ha visto la partecipazione di più di 500 atleti tra donne e uomini, che con la partenza distanziata rolling start e la formula 'no draft' (senza scia) hanno dato luogo a una combattutissima gara di alto livello vista anche la starting list dei partenti.

Vittoria assoluta tra le donne di Giorgia Priarone (707 Team) e di Gregory Barnaby (707 Team). In campo femminile molto buona la prova di Alessandra Degiugno che ha chiuso in 29° posizione assoluta e con l’argento tra le M2, brillante risultato per lei in questa prova di livello assoluto nazionale.

Tra gli uomini, molto bene, come al solito, Paolo Zilvetti, settima nella combattutissima categoria M2 con due frazioni di run di alto livello, ottima prova anche Marco Schiapparelli, al rientro dopo più diun anno di stop, sempre molto performante nella frazione ciclistica.

Molto buona la gara in previsione dei Campionati Italiani di Paraduathlon di Cristian Cucco, che con tre frazioni molto equilibrate ha conseguito un buon piazzamento nella classifica assoluta, lo ha seguito al traguardo staccato di pochi secondi un grintoso Andrea Ramella Pollone.

Da segnalare tra i biellesi le prove del triathleta plurititolato Claudio Ramella Bagneri (al rientro haottenuto un prestigioso 5° posto tra gli M6) e del lunghista Alberto Belli che si è cimentato nella breve distanza (18° tra gli M4).Per Valdigne Triathlon altre grandi soddisfazioni, tra le donne, il podio delle M2 è stato tutto del Team valdostano: 1° la torinese Monica Cibin (10° assoluta), 2° e 3° le torinesi Maria Angioni eKatia Bosso.Vittoria tra le M4, con una strepitosa frazione ciclistica, di Marinella Sciuccati.

Ancora un oro per Sara Speroni tra le S4 (11° assoluta) e bronzo per la debuttante cuneese con icolori Valdigne Chiara Costamagna tra le S3.Una vera e propria incetta di podi al femminile, impreziosita anche dall’ottimo risultato tra leYouth B della giovanissima Francesca Rondelli e del buon piazzamento tra le M2 della rientranteCinzia Marongiu.

Ancora tra gli uomini, prova eccezionale del “lunghista” ligure Ivan Cappelli, che nonostante labreve distanza ha disputato tre frazioni di grande spessore atletico, per lui 9° posto finale e 4° tragli S2.Prova solida per il novarese Nicolò Fontana, 19° assoluto e vincitore tra gli S1.Molto buona la prova per il cuneese Guglielmo Giuliano 5° tra gli Junior in buona evidenza nelle due frazioni podistiche.Molto appassionate la sfida padre-figlio tra gli arquatesi Sergio e Mirco Pordenon, l’ha spuntata il giovanissimo Mirco (classe 2005) grazie anche a una veloce frazione di bike.

Molto buone anche le prove, tra i colori verde-turchese-oro, del novarese Andrea Folli (sempre adalto livello nella frazione di bike), del valsesiano-biellese Andrea Mattiazzo, e dei torinesi DaniloZambon e Fabrizio Gajon.

Ora, per gli atleti di Valdigne Triathlon, il giorno 28 marzo saranno previsti due appuntamenti: lagara di Duathlon giovanile a Vigevano e il Campionato Italiano di Duathlon Classico a Pesaro.