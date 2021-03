La cultura dello sport

La nostra regione da sempre investe energie sugli sport invernali e i numerosi successi conseguiti negli anni in svariate discipline della neve e del ghiaccio attestano questo profondo interesse. Oggi non solo i nostri atleti di punta, noti a livello internazionale, ma pure i giovanissimi – basti pensare ai prestigiosi risultati ottenuti ai recenti mondiali giovani di biathlon – si impongono in competizioni di altissimo livello.

Questi risultati sono certamente frutto del talento dei nostri sportivi, ma senza il prezioso lavoro, assistito dalla passione, dei numerosi sci club sparsi sul territorio difficilmente avrebbero conse- guito prestigiosi risultati. È trascorso un anno dall’inizio della pandemia e tuttora – è sotto l’occhio di tutti – viviamo una situazione di profonda crisi e di disagio in tutti i settori della vita sociale ed economica.

Nonostante le difficoltà, l’attività delle discipline sportive prosegue, grazie all’impegno e ai sacri- fici degli atleti, delle associazioni e dei club e grazie alla sensibilità dell’amministrazione regio- nale, che, pure in questi mesi, sostiene, per tutti gli sport, l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni locali, nazionali e internazionali: come dimenticare il meraviglioso europeo di atletica in cui una straordinaria Eleonora Marchiando ha contribuito a realizzare il nuovo record italiano della 4x400?

Un sostegno fortemente voluto dall’amministrazione regionale, le cui motivazioni sono ben rappresentate dalla legge regionale 3/2004, “Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport”, che non concerne esclusivamente l’attività agonistica ma promuove pure l’attività dilettantistica, rimarcando “la funzione sociale dell’attività sportiva, il ruolo dello sport a salvaguardia della salute fisica e dell’integrità morale ed il suo contributo alla lotta contro la tossicodipendenza, le devianze e l’emarginazione e l’importanza della formazione e dell’educazione dei giovani attraverso lo sport”