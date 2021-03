Tennis: Una brillante Claudia Soro al Nazionale open si piega solo in finale

La giovane tennista valdostana Claudia Soro, che si allena presso la Aosta Tennis Academy, ha conquistato oggi a Torino un ottimo secondo posto nel Torneo Nazionale Open di seconda categoria.

Sui campi indoor in terra rossa dell'Area Tennis di Torino, Claudia Soro ha brillato fino alla finale nella quale si è arresa a Giulia Pettinari solamente al super tie-break del terzo set chiudendo il match per 6/3 3/6 4/10.

Nel torneo piemontese al primo turno la Soro ha battuto per 6/2 6/1 Maria Rosa Bruno, poi nel secondo turno ha approfittato del forfait di Federica Sciaulino per accedere ai quarti di finale nei quali si è imposta per 6/0 6/4 su Simona Pilotti, poi la vittoria in semifinale sulla brava Caterina Schellino per 7/5 6/2.