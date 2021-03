Ritmica: Alessia Toscano a Desio si aspettava di più

La squadra della Ritmica Piemonte, in cui le due ex Gym militano, non ha ripetuto la brillante prova di Napoli, dove la neopromossa compagine piemontese si era piazzata al quarto posto, ottenendo qui invece un nono posto su dodici squadre.

La prestazione è stata compromessa da qualche errore di esecuzione e soprattutto da un basso punteggio al nastro di Carolina Savoia, 11.650, punita da una severa giuria pur senza commettere grossi errori.

Alessia Toscano pur con una perdita ha ottenuto alle clavette un ottimo 15.950, e Sofia Righi anche lei penalizzata in un equilibrio ha comunque avuto un buon 15.600 alla palla.

Completa il quadro il 15.450 al cerchio di Boffa Federica.

Il nono posto non soddisfa certo la tecnica Manuela Bertolone, anche se va detto che la distanza dal podio non è molta, meno di 3 punti, in un campionato di alta qualità dove i punteggi sono molto vicini e le differenze tra le squadre risultano minime.

Ultima prova a Fabriano il 23 Marzo