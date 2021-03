Scialpinismo: CM, Guichardaz oro nell’Individuale U23 di Comapedrosa

L’Italia domina l’Individuale dei Campionati Mondiali di Scialpinismo di Comapedrosa (Andorra) e Sebastien Guichardaz mette il secondo oro al collo, dopo quello conquistato nel Vertical. Nei Senior, tripletta dell’Esercito, che colora per intero d’azzurro il podio.

Nell’Assoluta maschile, Matteo Eydallin (Cse; 1h 14’21”44) precede di 79/100 Robert Antonioli (Cse; 1h 14’22”23) e, di 49”54, Davide Magnini (Cse; 1h 15’10”98). Al quinto posto Michele Boscacci (Cse; 1h 15’26”69); dodicesimo assoluto, medaglia d’oro Under 23, Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex; 1h 17’47”51); non ha concluso la gara Nadir Maguet (Cse). Al femminile, bronzo per Alba De Silvestro (Cse; 1h 30’18”90) nella gara vinta dalla francese xelle Gachet Mollaret (1h 26’36”01) davanti alla svedese Tove Alexandersson (1h 27’34”20). Quarta assoluta, prima Under 23, Giulia Murada (Cse; 1h 30’56”69).

Nelle Under 18, settima posizione di Noemi Junod (Sc Valgrisenche; 58’16”06) e medaglia d’oro al collo della tedesca Antonia Niedermaier (50’26”61)