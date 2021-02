Calcio a 5: Coppa Italia U19, le ragazze dell'Aosta vittoriose sul Top Five

Ritorna in campo e si veste subito di rossonero la Coppa Italia U19 femminile di calcio a 5, che vede 13 formazioni ai nastri di partenza. Il primo match in assoluto, sabato 27 febbraio, ha visto le ragazze dell’Aosta imporsi per 2 a 1 nel match d’andata sul Top Five. Le reti decisive sono state di Claudia Casadei e Sophie Rosaire, mentre a tener vive le speranze delle ospiti ci ha pensato Laura Mancinelli. Sabato 6 marzo è in programma il ritorno in terra torinese con qualificazione quanto mai aperta.

Identico punteggio per il Perugia che con Boldrini e Castagnoli ha superato a sorpresa la Lazio c5, in gol con Neroni e con l’ambizione di poter ribaltare il risultato al PalaGems. Nell’unico triangolare invece, successo per la Solarity sul CUS Milano per 9 a 7.

Formazione Aosta 511

1 Machet Aline, 2 Frison Lucrezia, 3 Casadei Claudia, 4 Lemos d.S. Gaby, 5 Cheli Rebecca, 6 Vallet Nicole, 7 Rosaire Sophie, 8 Gorraz Martina, 9 Orfano Asia, 10 Cerri Rebecca.