Sci nordico: Pellegrino si ferma in semifinale nella sprint classica di Oberstdorf. Ori a Klaebo e Sundling

Johannes Klaebo e Jonna Sundling sono i primi atleti a mettersi al collo una medaglia d’oro nelle sprint a tecnica classica ai Mondiali di Oberstdorf. La gara maschile ha visto il dominio dei norvegesi fino dai quarti.

Klaebo e Valnes hanno superato i turni in coppia, mostrando di avere maggior velocità rispetto a tutti gli altri avversari. Solo in finale, e dopo essersi portati al comando, i norge hanno lasciato il gioco di squadra lanciando l’ultima volata, vinta da Klaebo, davanti a Valnes e Taugboel. Nessuno spazio agli avversari. Federico Pellegrino ha combattutto come un leone.

Dopo una bella qualificazione con il terzo posto assoluto, il valdostano di Nus ha dovuto già difendersi nei quarti, insiadiato dal finlandese Joni Maki, riuscendo a regolarlo con una bella volata alle spalle di Taugboel. In semifinale, per Pellegrino non c’è stata la possibilità di scappare via sull’ultima salita per cercare di distanziare gli avversari prima della lunghissima discesa finale.

L’azzurro è rimasto ingabbiato nelle maglie dei norvegesi e dei russi, chiudendo al sesto posto la heat e rimanendo escluso dalla finalissima.

Le parole di Federico Pellegrino al termine della sprint maschile che ha aperto i Mondiali di Oberstdorf, conclusa al sesto posto. "Anche oggi sono stato lì a giocarmi una posizione di prestigio seppure in tecnica classica, ho dato il massimo. Mi sono preparato due anni per questa gara, ho un pizzico di delusione per il risultato ma non per l’impegno che abbiamo profuso in tutto questo periodo di avvicinamento. Oggi ho avuto tanti avversari più forti di me, i norvegesi hanno dimostrato il loro valore, sono nettamente i più forti, il risultato è giusto. Mi rende orgoglioso comunque il fatto di essere arrivato almeno in semifinale in tutte e sei le sprint iridate a cui ho partecipato, oggi ho capito il valore dell’argento conquistato alle Olimpiadi coreane tre anni fa nella sprint in classico. Adesso pensiamo alla team sprint di domenica , l’obiettiv rimane la medaglia perchè di Norvegia ce ne sarà solamente una e anche Francesco De Fabiani dopo la caduta odierna avrà tanta voglia di riscatto”.

Francesco De Fabiani ha tentato l’allungo sulla salita nei quarti di finale, ma è scivolato e con la sua caduta si è conclusa la sua gara. Maicol rastelli, sempre nei quarti, ha giocato il tutto per tutto, partendo davanti per cercare di stancare gli avversari. Ma non è stato sufficiente e anche il valtellinese ha terminato la sua gara ai quarti.

Allo stesso modo, nella gara femminile, tutte le quattro azzurre qualificate si sono dovute arrendere alle avversarie, chiudendo la loro gara alla prima heat di finale.

La vittoria in rosa è andata alla svedese Jonna Sundling, davanti alla norvegese Maiken Caspersen Falla e alla slovena Anamarija Lampic. venerdì giorno di riposo in attesa delle skiathlon di sabato e delle Team sprint di domenica.