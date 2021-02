Sci: Brignone ottava nella seconda prova della discesa di Val di Fassa. 12/a Curtoni, 14/a Delago

Spinge forte l’americana Breezy Johnson nella seconda prova cronometrata della discesa della Val di Fassa. La Johnson chiude con il tempo di 1’24″77, per 23 centesimi meglio dell’austriaca Ramona Siebenhofer e per 26 prima della canadese Marie-Michele Gagnon. Fra le prime anche la tedesca Kira Weidle, Lara Gut-Behrami e la giovane norvegese Kaisa Lie.

All’ottavo posto si piazza Federica Brignone, la migliore delle azzurre, con uno svantaggio di 80 centesimi dalla Johnson e per 9 e due giornate di prove disputate sulla pista “La Volata” di Passo San Pellegrino hanno definito le nove azzurre iscritte alle discese di venerdì 26 e sabato 27 febbraio, a cui seguirà un supergigante domenica 28 febbraio.

Federica Brignone commenta: “Abbiamo l’opportunità di stare un’altra settimana a gareggiare in Italia, tempo fantastico e pista molto bella, personalmente pago maggiormente nel tratto iniziale e in quello finale, che richiedono maggiore scorrimento. Oggi ho sbagliato prima dell’ultimo muro, però sono contenta di alcuni tratti, dove mi sono migliorata rispetto al primo allenamento. Arrivo da un Mondiale che non è stato certo positivo, ma la voglia non mi manca, sono ancora stimolata a fare bene, dimostrare ciò che valgo e che non sono riuscita a fare durante le gare cortinesi”.