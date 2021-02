Ciclismo: Ancora un giorno e sarà presentato il Giro d'Italia 2021

Mercoledì 24 febbraio verranno svelate in diretta le 21 tappe che caratterizzeranno l’edizione 104 del Giro d’Italia, in programma dall’8 al 30 maggio. L’evento si terrà presso gli studi Rai di Corso Sempione, a Milano, a porte chiuse. Il comunicato stampa, comprensivo dei materiali tecnici della corsa, verrà inviato alla fine della trasmissione televisiva (ore 17 circa). Seguirà un secondo comunicato stampa con le dichiarazioni dei protagonisti.

Al momento si conoscono sole le tre tappe iniziali che si disputeranno in Piemonte. Altra cosa certa è che la Valle d'Aosta sarà fuori dalla Rosa.

L’organizzazione del Giro d’Italia 2021 ha comunicato ufficialmente che la Grande Partenza, sarà in Piemonte. L’edizione numero 104 della corsa rosa scatterà da Torino con una cronometro individuale di nove chilometri: un cronoprologo che assegnerà la prima maglia rosa e deciderà i primi distacchi. Dopo il via dal capoluogo di regione, il Piemonte sarà protagonista anche nelle due giornate successive, con due frazioni confermate. La seconda prenderà il via da Stupinigi per arrivare a Novara dopo 173 chilometri sostanzialmente pianeggianti, mentre la terza, da Biella a Canale, presenta tre GPM nella seconda metà e un finale mosso, che si apre a diverse soluzioni e a eventuali attacchi di finisseur.

Appena finita la stagione sportiva, già dalla conclusione dell’edizione precedente si era subito iniziato a pensare al percorso del Giro d’Italia 2021. Negli ultimi anni è infatti in questo periodo RCS Sport aveva già presentato la sua creatura più importante per l’anno successivo, ma in questa stagione sconvolta ovviamente è tutto diverso e non ci sarà conferma ufficiale ormai prima del mese di febbraio. Mauro Vegni e i suoi stanno tuttavia lavorando, da tempo e ora finalizzando, alacremente per realizzare il tracciato che (si spera tutti) i corridori affronteranno dall’8 al 30 maggio: prossimo.