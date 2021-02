Ginnastica: Per l'Olimpia maschile in serie C Nazionale un secondo posto da sogno

Nella prima prima prova del Campionato Nazionale di squadra di Serie C tenutosi domenica a Fermo la squadra maschile - composta da Tommaso Morra Di Cella, Lorenzo Mattana, Diego Almerares (Nuova Artistica Monza) e Federico Marchesi (Pietro Micca Biella) - ha ottenuto senza sforzo un argento che lascia ben sperare in vista della promozione in serie B. Ricordiamo infatti che passeranno di categoria le prime due squadre classificate al termine delle tre prove nazionali (le prossime si terranno, fra marzo e aprile, a Padova e Civitavecchia).

Il team rossonero ha rotto il ghiaccio svolgendo sui sei attrezzi olimpici (corpo libero, parallele, sbarra, volteggio, cavallo con maniglie e anelli) una gara che lascia ancora un ampio margine di miglioramento. Ad accompagnare i ginnasti valdostani in campo il tecnico federale Andrea Dondeynaz e a seguirli da casa (a causa delle regole anti-covid) i tecnici Ferdinando Montanaro e Giulio Antoniotti.

Federico Marchesi Lorenzo Mattana, Tommaso Morra Di Cella e Diego Almerares