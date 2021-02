Calcio: Serie D, il PDHAE riceve il Varese e tenta la risalita

Match importante per riguadagnare terreno in classifica, quello in programma domani domenica 21 febbraio, seconda giornata del girone A di ritorno del campionato di serie D, al campo 'Milliery' di Montjovet dove il PDHAE riceve il Varese.

Il pari 1 a 1 con il Chieri di domenica scorsa ha frenato la corsa degli orangerossoblù, ora quinti in classifica a paripunti (34) con la Caronnese che però è messa meglio in classifica avulsa.

Il Città di Varese è quartultimo a 19 punti e in trasferta non brilla, anzi, però arriva da tre vittorie consecutive e la rosa sempre in gran forma. Per domani mister Cretaz potrà contare quasi certamente su Masini, Sterrantino e Jeantet.