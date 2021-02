Rally: La 15esima edizione di 'Ronde del Canavese' scalda i motori e diventa internazionale

Prosegue la fase di avvicinamento alla 15ma edizione dell'evento "Ronde del Canavese" di Rivarolo, in programma per il 27 e 28 febbraio. Il collaudo del percorso ha dato esito positivo trovando l’apprezzamento di tutti i componenti della commissione impegnata nella verifica.

La lista nell’elenco degli iscritti conta al momento una settantina di adesioni e conferma la tradizione di questa competizione che anche quest’anno si impreziosisce con un tocco particolarmente internazionale. A dare maggiore spessore alla sfida scenderanno sul palcoscenico canavesano alcuni driver stranieri provenienti oltre che dalla vicina Francia anche da Svizzera, Corsica e addirittura dalla Polonia.

Nomi e vetture che contribuiscono ad aumentare l’interesse confermato dalla presenza ormai consolidata dei migliori interpreti del nostro rallismo. Dallo svizzero Burri al corso Elkaduri passando per il polacco Ilniki mentre spicca il nome della campionessa francese Pauline Dalmasso in gara su una Peugeot 208 R4. Nomi che si aggiungono a protagonisti nostrani del calibro di Gino che ha già vinto su queste strade e insieme a lui Gagliasso, Pinzano, Tortone, Signor, Crippa, Ghelfi, Tortorici impegnati a rappresentare al meglio i marchi Skoda, Volkswagen e Ford.

Fra le novità la presenza di una Polo N5 portata in gara dal pilota-istruttore Mario Trolese. Della pattuglia locale fanno parte al momento Bausano. A proposito del driver di Rivarolo ricordiamo che anche in questa edizione sono come di consueto intitolati i memorial assoluto e al primo equipaggio canavesano intitolati a Livio Bausano e Gino Bellan.

Fra le presenze locali non mancano inoltre i vari Castagna, Serena, Cima, Gaudina e Ricca. Aci Sport ha comunicato la proroga delle iscrizioni a Sabato 20 Febbraio per consentire a tutti i concorrenti il regolare rinnovo della licenza.